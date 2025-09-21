▲ Después de fundar y dirigir los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, el ahora morenista Hugo Éric Flores va en su tercer intento de consolidar una organización política, ahora con el nombre Construyendo Solidaridad y Paz. Foto Luis Castillo

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 10

A menos de cuatro meses de que venza el plazo para realizar asambleas con el propósito de crear nuevos partidos políticos, sólo dos grupos –de 89 que inicialmente manifestaron su intención de participar– tendrían posibilidades de cumplir el requisito y avanzar a la siguiente etapa.

Según el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), continúa a la cabeza de los solicitantes la organización vinculada a iglesias evangélicas, cuyos dirigentes ya formaron antes dos partidos: Encuentro Social, que operó de 2014 a 2018, y Encuentro Solidario, con vida apenas de 2020 a 2021, al no alcanzar el porcentaje mínimo requerido de votos.

Ahora, con el nombre de la asociación civil Construyendo Sociedades de Paz y la intención de alcanzar el registro de un partido que ahora se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz, llevan 159 asambleas distritales de 200 requeridas.

Para esta ocasión, su logo está integrado únicamente con un recuadro con las siglas CSP (casualmente como se identifica a la Presidenta de la República), en el mismo color del partido Morena.

En segundo lugar de la lista está el bloque impulsado por ex funcionarios del INE y otras personas y grupos que apoyaron el año pasado la candidatura presidencial opositora de Xóchitl Gálvez.

Los ex directivos del INE ahora promueven Personas Sumando en 2025, y nombre preliminar del partido sería Somos México. Van a la mitad del camino, pues han celebrado 101 asambleas de 200 necesarias.