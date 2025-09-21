Foto n Captura de pantalla de la cuenta de X de Semar

▲ El navío ha sido fundamental en la formación de marinos mexicanos y de una tradición naval que ha prevalecido por 43 años. Foto n Captura de pantalla de la cuenta de X de Semar

Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 9

El buque escuela Cuauhtémoc arribó al muelle 86 Pier 86 en Manhattan, Nueva York, tras haber efectuado Pruebas de Aceptación en la Mar (Sea Acceptance Tests, en inglés) con resultados satisfactorios. Se espera que a principios de octubre parta de Estados Unidos con destino a México.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó ayer que el buque insignia de la institución naval superó las pruebas, luego de tres días de navegar en aguas estadunidenses y acreditar que se encuentra en condiciones de navegabilidad, tras el accidente ocurrido en mayo pasado, cuando la nave se impactó contra el puente de Brooklyn en el East River de Nueva York.

El percance dejó un saldo de dos marinos fallecidos y 20 lesionados (actualmente todos recuperados).

La Semar señaló que en los exámenes se verificó el correcto funcionamiento del sistema de gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia. También se realizaron pruebas del sistema de propulsor auxiliar, tanto avante como trasero, a distintas revoluciones.

Asimismo, se consolidaron enlaces de los equipos de comunicaciones exteriores y se comprobó la resistencia de su arboladura y jarcias firme, transversal y longitudinal, es decir, que el funcionamiento de su sistema de propulsión a vela sea el adecuado.