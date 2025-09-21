Arturo Sánchez Jiménez

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 8

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acudirá a Nueva York para participar en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el periodo de sesiones número 80 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informó ayer la cancillería.

La SRE detalló que el canciller iniciará actividades mañana, cuando comience el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General e intervendrá en el debate general, participará en reuniones ministeriales sobre asuntos centrales de la agenda multilateral y sostendrá encuentros bilaterales con otros cancilleres.