“Falta mucho por hacer en el país, pero sepan que la Presidenta no se rinde”, dijo
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 8
Villahermosa, Tab., En la continuación de su gira de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que “falta mucho por hacer en el país, pero sepan que la Presidenta no se rinde” y aseveró que “nuestro movimiento jamás va a fracasar, porque está en el corazón de la gente”.
Así como dijo que “no hemos acabado de luchar”, tampoco “pasa nada” con las críticas, calumnias y “montón de cosas” que todos los días inventan “nuestros adversarios políticos, los que no quieren la transformación: un empresario que no quiere pagar impuestos y unos cuantos de otros partidos políticos que todavía ansían regresar por sus privilegios”.
El pueblo de México “sigue creyendo en la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, sostuvo.
En Campeche, donde la gente gritó “Fuera Alito, fuera Alito”, en referencia al dirigente del PRI, el senador Alejandro Moreno criticó a quienes se van al exterior, “a Estados Unidos”, a programas de televisión, a “hablar mal de México, porque el pueblo no los quiere”.
Preguntó quiénes son sus maestros, y respondió: Antonio López de “Santa Anna, los conservadores del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México o Victoriano Huerta, que dio un golpe de Estado en contra de (Francisco I.) Madero”.
Pero, continuó, “no hay manera, la transformación está clavada en el corazón del pueblo de México, y eso es lo que nos da fuerza”.
La Presidenta inició ayer su gira en Tapachula, Chiapas, municipio que busca convertir en “el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país”, con la construcción de dos Polos de Desarrollo del Bienestar, el tren Interoceánico, la modernización del Puerto Chiapas y la rehabilitación de la red carretera, entre otros proyectos.
Encabezó una asamblea en el estadio Olímpico de Tapachula, ante más de 40 mil personas, que –dijo después en redes sociales– “corearon por la transformación en Chiapas”.
Más tarde, en Tabasco, tierra natal de Andrés Manuel López Obrador, enalteció el trabajo del ex mandatario federal como el “gran fundador de nuestro movimiento de transformación”.
Subrayó que en sus seis años de gobierno, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, y “estamos hoy en el porcentaje más bajo de toda la historia de México”. Claro que “tenemos que seguir trabajando, nosotros queremos que no haya una sola familia en la pobreza en nuestro país”, siguió la Presidenta.
En el auditorio Héctor Pérez Martínez, en Campeche, destacó que la 4T no llegó al gobierno impuesto por una élite o un grupo de empresarios, sino que “nos eligió el pueblo” y “no se nos olvida de dónde venimos.
“Seguimos luchando todos los días con una máxima: el bienestar del pueblo de México”, resaltó.
La titular del Ejecutivo federal invitó a participar en el cierre de esta gira de rendición de cuentas el 5 de octubre en el Zócalo capitalino.
(Édgar H. Clemente, Lorenzo Chim y René A. López)