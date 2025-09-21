▲ La presidenta Claudia Sheinbaum reinició ayer su gira de rendición de cuentas en Chiapas (imagen) y Campeche. Foto Presidencia

De los corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 8

Villahermosa, Tab., En la continuación de su gira de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que “falta mucho por hacer en el país, pero sepan que la Presidenta no se rinde” y aseveró que “nuestro movimiento jamás va a fracasar, porque está en el corazón de la gente”.

Así como dijo que “no hemos acabado de luchar”, tampoco “pasa nada” con las críticas, calumnias y “montón de cosas” que todos los días inventan “nuestros adversarios políticos, los que no quieren la transformación: un empresario que no quiere pagar impuestos y unos cuantos de otros partidos políticos que todavía ansían regresar por sus privilegios”.

El pueblo de México “sigue creyendo en la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, sostuvo.

En Campeche, donde la gente gritó “Fuera Alito, fuera Alito”, en referencia al dirigente del PRI, el senador Alejandro Moreno criticó a quienes se van al exterior, “a Estados Unidos”, a programas de televisión, a “hablar mal de México, porque el pueblo no los quiere”.

Preguntó quiénes son sus maestros, y respondió: Antonio López de “Santa Anna, los conservadores del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México o Victoriano Huerta, que dio un golpe de Estado en contra de (Francisco I.) Madero”.

Pero, continuó, “no hay manera, la transformación está clavada en el corazón del pueblo de México, y eso es lo que nos da fuerza”.

La Presidenta inició ayer su gira en Tapachula, Chiapas, municipio que busca convertir en “el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país”, con la construcción de dos Polos de Desarrollo del Bienestar, el tren Interoceánico, la modernización del Puerto Chiapas y la rehabilitación de la red carretera, entre otros proyectos.