Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 4

En un operativo conjunto, autoridades federales y mexiquenses detuvieron a cinco integrantes de una organización delictiva conocida como Los Bonitos, dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles, con base en la alcaldía Iztapalapa, que operaba tanto en la CDMX como en territorio mexiquense, y que era encabezada por dos mujeres.

El Gabinete de Seguridad informó sobre la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Las Brisas, municipio de Acolman, donde fueron detenidas Erika N y Wendy N, “señaladas como líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. En el inmueble se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga”.