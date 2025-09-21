▲ Por órdenes del ex jefe de Seguridad de Tabasco, patrullas custodiaban pipas que trasladaban combustible robado, de acuerdo con la Femdo. Foto Gabinete de Seguridad

Gustavo castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 4

Elementos y vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco (SSPE), por órdenes de Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, fueron asignados a los operadores de La Barredora para “brindar seguridad en el traslado y entrega de droga en los puntos de venta, incluso para privar de la libertad a víctimas de secuestro” y para custodia de las pipas en que la organización delictiva distribuía combustible robado de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y luego se comercializaba –de manera obligada– en gasolineras de la entidad.

Lo anterior consta en la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en contra del ex funcionario actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.

“El personal de la policía y sus patrullas estaban a su disposición, ejemplo de esto fue que Javier Custodio Luna, El Wazón, fue asignado a Daniel Hernández Montejo, El Prada o Chichirria, y/o Yeison Daniel Hernández Montejo, para que lo apoyara como escolta y le sirviera en lo que ocupara, como brindar seguridad”, refiere el documento entregado al juez Mario Elizondo Martínez y con lo cual se otorgó la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena.

Asimismo, los documentos ministeriales señalan que José del Carmen Castillo Ramírez, La Rana, “cuando menos desde enero de 2020 fungía como comisionado de la SSPE (…), le permitía asignar y comisionar policías y patrullas a Ulises Pinto Madera y a Daniel Hernández Montejo, de tal manera que elementos de la policía y patrullas de policía los custodiaban y facilitaban las actividades delictivas que llevaban a cabo para la organización”.

Respecto a Daniel Hernández Montejo, El Prada, las autoridades lo identifican como “una de las personas que se organizó de hecho para incorporarse como miembro de la organización delictiva denominada La Barredora, la cual tiene presencia en el estado de Tabasco, y de quien se sabe de manera indiciaria, que cuando menos ingresó a dicha empresa delictiva desde principios de enero de 2020”.

El Prada, según las indagatorias de la Femdo, tenía “entre sus funciones de administración en la empresa criminal, de manera reiterada se encargaba de eliminar, unir o coordinar a la mayoría de las células delictivas minoritarias o antagónicas en el estado de Tabasco”.