Bombardean casa de director de hospital palestino; matan a 5 familiares
Combina el régimen de Tel Aviv fuego terrestre y aéreo para reocupar la urbe, confirman medios // Exhibe Hamas fotos de despedida de rehenes
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 20
Gaza. La demolición de edificios de viviendas en la ciudad de Gaza perpetradas por Israel confirmó los temores de una expulsión permanente de los palestinos, que “equivaldría a una limpieza étnica”, señaló el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; mientras un ataque dirigido a la residencia del director del hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, mató a cinco miembros de su familia, en lo que Hamas calificó de “un sangriento mensaje terrorista dirigido a los médicos para obligarlos a abandonar la localidad”.
En este contexto la organización palestina publicó “una foto de despedida” de los 48 rehenes que mantiene cautivos.
En las pasadas dos semanas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) demolieron 20 torres en la ciudad de Gaza que, aseguran, eran utilizadas por Hamas, y dejaron sin hogar a cientos de familias, como la de Shady Salama Al Rayyes, empleado bancario que pagó una hipoteca de 93 mil dólares por su apartamento en la torre Mushtaha, de 15 pisos, destruida el 5 de septiembre. Ahora, él y su familia se encuentran en la indigencia. “No puedo arriesgar la seguridad de mis hijos, así que empaco mis cosas y me voy al sur”, lamentó.
Quienes abandonan el norte del territorio con la esperanza de salvar la vida, llegan a campamentos como al Mawasi, donde la situación es también “desgarradora” y deben “luchar para sobrevivir”, afirmó Michail Fotiadis, de Médicos Sin Fronteras. “Todos buscan un lugar para acampar, pero no hay materiales disponibles. La situación es realmente grave para la población. El acceso al agua es muy difícil”, declaró el activista a Al Jazeera desde un campo de refugiados.
Al menos 91 personas fueron asesinadas ayer en el enclave, 76 de ellas en la ciudad de Gaza, donde tres divisiones del ejército israelí atacaron simultáneamente.
El portal noticioso israelí Walla reportó que las unidades combinan fuego terrestre y de la aviación, como parte de la operación Carros de Gedeón II, que busca reocupar la urbe más poblada del enclave costero. No hay limitación al uso de munición, afirmó una fuente castrense.
“Seguiremos aumentando la presión hasta que logremos traer a todos los rehenes de regreso a casa”, advirtió ayer el representante de Israel ante la ONU, Dany Danon, entrevistado por Fox News.
Entre las víctimas de ayer está la familia del director del hospital Al Shifa, quien coordinaba la atención de los heridos por la gran ofensiva israelí cuando le tocó recibir los cuerpos de sus seres queridos. “Me quedé impactado y devastado al ver los cadáveres de mi hermano y de su esposa”, así como de sus tres niños, declaró Salmiya.
El ataque a la casa del galeno “es parte de una política de genocidio, una de cuyas piedras angulares es la destrucción del sector médico”, afirmó Hamas y añadió que más de mil 700 médicos fueron asesinados.
“El balance de la agresión israelí aumentó a 65 mil 208 mártires y 166 mil 271 heridos desde el 7 de octubre de 2023”, señaló ayer el ministerio de Sanidad gazatí.
En tanto, Hamas publicó la foto de los 48 rehenes con el nombre de “Ron Arad” debajo de cada imagen y el texto: “Debido a la terquedad de (el primer ministro Benjamin) Netanyahu y a la sumisión de (el jefe del Estado Mayor, Eyal) Zamir, una imagen de despedida mientras comienza la operación militar en la ciudad de Gaza”.
Arad es un piloto de la fuerza aérea israelí derribado en el sur de Líbano en 1986, que se cree fue hecho prisionero y luego murió.