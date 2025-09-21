▲ Con algunas pertenencias y heridas en el cuerpo, gazatíes huyen del enclave ante la campaña de exterminio lanzada por las fuerzas israelíes. Foto Ap

Reuters, Prensa Latina, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 20

Gaza. La demolición de edificios de viviendas en la ciudad de Gaza perpetradas por Israel confirmó los temores de una expulsión permanente de los palestinos, que “equivaldría a una limpieza étnica”, señaló el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; mientras un ataque dirigido a la residencia del director del hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, mató a cinco miembros de su familia, en lo que Hamas calificó de “un sangriento mensaje terrorista dirigido a los médicos para obligarlos a abandonar la localidad”.

En este contexto la organización palestina publicó “una foto de despedida” de los 48 rehenes que mantiene cautivos.

En las pasadas dos semanas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) demolieron 20 torres en la ciudad de Gaza que, aseguran, eran utilizadas por Hamas, y dejaron sin hogar a cientos de familias, como la de Shady Salama Al Rayyes, empleado bancario que pagó una hipoteca de 93 mil dólares por su apartamento en la torre Mushtaha, de 15 pisos, destruida el 5 de septiembre. Ahora, él y su familia se encuentran en la indigencia. “No puedo arriesgar la seguridad de mis hijos, así que empaco mis cosas y me voy al sur”, lamentó.

Quienes abandonan el norte del territorio con la esperanza de salvar la vida, llegan a campamentos como al Mawasi, donde la situación es también “desgarradora” y deben “luchar para sobrevivir”, afirmó Michail Fotiadis, de Médicos Sin Fronteras. “Todos buscan un lugar para acampar, pero no hay materiales disponibles. La situación es realmente grave para la población. El acceso al agua es muy difícil”, declaró el activista a Al Jazeera desde un campo de refugiados.

Al menos 91 personas fueron asesinadas ayer en el enclave, 76 de ellas en la ciudad de Gaza, donde tres divisiones del ejército israelí atacaron simultáneamente.