Carlos García

corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

San José Iturbide, Gto., Al menos 20 perros y gatos fueron envenenados en la colonia Prados del Rosario de esta demarcación, informó la Fiscalía General de Guanajuato, que inició una carpeta de investigación. El hecho fue denunciado en redes sociales por vecinos y condenado por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo. En tanto, Ana Lilia Arévalo, titular de Medio Ambiente y Ecología municipal dijo que sostuvo una reunión con habitantes que se habían quejado por la sobrepoblación de perros, y aseguraron algunas personas amenazaron con envenenar a los animales si no se resolvía el problema.