Estados
Ver día anteriorDomingo 21 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/MC acusa “fraude electoral” en Poza Rica y Papantla/
A nterior
S iguiente
 
MC acusa “fraude electoral” en Poza Rica y Papantla
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que los candidatos de su partido a las presidencias municipales de Poza Rica y Papantla, Veracruz, ganaron los comicios del pasado 1º de junio, por lo que anunció que no aceptarán la imposición de un presunto “fraude”. En redes sociales, afirmó que “Emilio Olvera y Mariano Romero vencieron en las elecciones de Poza Rica y Papantla. Enfrentaron al gobierno federal, al estatal y al municipal, y con todo y trampas, triunfaron en las urnas”. Pese a ello, según Álvarez Máynez, “por instrucciones de la gobernadora (Rocío Nahle, emanada de Morena), se robaron las boletas para anular miles de votos: un fraude descarado. ¡No podemos permitirlo!”

A nterior
S iguiente