De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que los candidatos de su partido a las presidencias municipales de Poza Rica y Papantla, Veracruz, ganaron los comicios del pasado 1º de junio, por lo que anunció que no aceptarán la imposición de un presunto “fraude”. En redes sociales, afirmó que “Emilio Olvera y Mariano Romero vencieron en las elecciones de Poza Rica y Papantla. Enfrentaron al gobierno federal, al estatal y al municipal, y con todo y trampas, triunfaron en las urnas”. Pese a ello, según Álvarez Máynez, “por instrucciones de la gobernadora (Rocío Nahle, emanada de Morena), se robaron las boletas para anular miles de votos: un fraude descarado. ¡No podemos permitirlo!”