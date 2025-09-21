Estados
Ver día anteriorDomingo 21 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Muere conductora de televisión de NL en accidente aéreo/
A nterior
S iguiente
 
Muere conductora de televisión de NL en accidente aéreo
corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

García, NL. Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino Monterrey, perdió la vida, luego que una avioneta en la que viajaba se desplomó en el municipio de García. En el percance también falleció el piloto identificado como Brayan. Protección Civil de Nuevo León informó que la aeronave cayó en el interpuerto dentro del parque industrial Ciudad Mitras de dicha localidad. Autoridades indicaron que tras su arribo, los servicios de emergencia encontraron a dos personas que no presentaban signos vitales dentro del artefacto. En tanto, el gobierno del estado dio a conocer una esquela en donde lamentó el fallecimiento de la conductora Débora Estrella. El alcalde de García, Manuel Guerra, indicó en sus redes sociales que están “a la espera de (los servicios) periciales para la extracción de los cuerpos”.

A nterior
S iguiente