Vianney Carrera

corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

García, NL. Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino Monterrey, perdió la vida, luego que una avioneta en la que viajaba se desplomó en el municipio de García. En el percance también falleció el piloto identificado como Brayan. Protección Civil de Nuevo León informó que la aeronave cayó en el interpuerto dentro del parque industrial Ciudad Mitras de dicha localidad. Autoridades indicaron que tras su arribo, los servicios de emergencia encontraron a dos personas que no presentaban signos vitales dentro del artefacto. En tanto, el gobierno del estado dio a conocer una esquela en donde lamentó el fallecimiento de la conductora Débora Estrella. El alcalde de García, Manuel Guerra, indicó en sus redes sociales que están “a la espera de (los servicios) periciales para la extracción de los cuerpos”.