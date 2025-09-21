Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26
Tlalnepantla, Méx., Una jueza de control ratificó ayer la medida cautelar de prisión preventiva a Karla N y Germán N, esposa e hijo del empresario Alejandro N, que junto con Othón N, están vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en daño de un entrenador de pádel el 19 de julio pasado, informaron por separado la Fiscalía General de Justicia del estado de México y el Poder Judicial de la misma entidad.
La primera destacó que, durante la audiencia, el agente del Ministerio Público señaló ante la jueza de distrito de Tlalnepantla las condiciones de riesgo que persisten para la víctima, y la necesidad de que los imputados permanezcan privados de su libertad para protegerla.
Ella resolvió “que hasta el momento, los datos de prueba que obran en el expediente de investigación, así como los medios de prueba –consistentes en testigos– y el perito en criminología desahogados por la defensa de los imputados, resultan insuficientes para acreditar que las circunstancias que impusieron la medida cautelar han variado de manera objetiva, por lo cual la autoridad judicial señaló que existe peligro para víctima y testigo; y que este riesgo procesal no se ha extinguido, por lo cual subsiste la prisión preventiva justificada”, precisó la fiscalía.
A su vez, el Poder Judicial dio a conocer que la jueza “determinó que subsista la medida cautelar por el hecho delictuoso, por haberse cometido con ventaja en agravio de Israel N”.
Durante el procedimiento, que se desarrolló en privado y se prolongó por más de 10 horas, los abogados de los imputados no lograron su objetivo, por lo que madre e hijo permanecerán en el penal de San Pedro Barrientos de esta demarcación.
El 19 de julio de este año, en un partido de pádel, Othón N, Alejandro N, Karla N y Germán N habrían agredido física y verbalmente a Israel N; el empresario también lo habría amenazado de muerte mientras lo sometía en el suelo. Debido a la agresión, la víctima inició una denuncia penal que llevó a que autoridades judiciales liberaran una orden de aprehensión contra los cuatro señalados.
El 4 de agosto, los cuatro implicados fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo y el 19 del mismo mes, vinculados a proceso. Un día antes, Alejandro N y Othón N abandonaron la cárcel, ya que ambos cuentan con un amparo federal.