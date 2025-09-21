Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

Tlalnepantla, Méx., Una jueza de control ratificó ayer la medida cautelar de prisión preventiva a Karla N y Germán N, esposa e hijo del empresario Alejandro N, que junto con Othón N, están vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en daño de un entrenador de pádel el 19 de julio pasado, informaron por separado la Fiscalía General de Justicia del estado de México y el Poder Judicial de la misma entidad.

La primera destacó que, durante la audiencia, el agente del Ministerio Público señaló ante la jueza de distrito de Tlalnepantla las condiciones de riesgo que persisten para la víctima, y la necesidad de que los imputados permanezcan privados de su libertad para protegerla.

Ella resolvió “que hasta el momento, los datos de prueba que obran en el expediente de investigación, así como los medios de prueba –consistentes en testigos– y el perito en criminología desahogados por la defensa de los imputados, resultan insuficientes para acreditar que las circunstancias que impusieron la medida cautelar han variado de manera objetiva, por lo cual la autoridad judicial señaló que existe peligro para víctima y testigo; y que este riesgo procesal no se ha extinguido, por lo cual subsiste la prisión preventiva justificada”, precisó la fiscalía.