De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 25

Grupos armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía General (FGE) de Baja California y una agencia del Ministerio Público en Ensenada, casi de manera simultánea; se dio a conocer que no hubo lesionados, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el reporte, la noche del viernes en las oficinas centrales de la FGE pistoleros amagaron al guardia de seguridad, luego incendiaron tres vehículos oficiales en el estacionamiento, ubicado en la colonia Praderas del Ciprés.

Además, varios sujetos lanzaron una bomba molotov contra el Ministerio Público de Ensenada.

Al sitio arribaron agentes de Investigación y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, así como militares, marinos y bomberos.

Policías municipales detectaron dos autos que presuntamente fueron usados en las agresiones; no hay detenidos.

Hallan a mujer sin vida en Chiapas

El cuerpo desmembrado de una mujer fue hallado ayer en dos bolsas en la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la dependencia, explicó que una parte de los restos se encontraba en un contenedor y el resto a unos 50 metros de una calle de ese sector, en el poniente de la capital del estado.