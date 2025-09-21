Carlos García

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 25

Irapuato, Gto., En 29 de los 46 municipios de Guanajuato se han descubierto 162 fosas clandestinas con 938 cuerpos, desde 2019 hasta lo que va de 2025; Irapuato, Juventino Rosas y Acámbaro encabezan las ciudades con más cadáveres, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De los 938 segmentos humanos encontrados, 73. 3 por ciento han sido identificados, es decir, 688 víctimas ya están con sus familiares, refiere la página de la FGE en su sección de personas desaparecidas.

Los municipios con fosas son: León, Ocampo, San Felipe, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Guanajuato y Silao.

Así como Romita, Tierra Blanca, San Miguel de Allende, Irapuato, Abasolo, Huanímaro, Salamanca, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Uriangato, Villagrán, Juventino Rosas, Cortázar, Salvatierra, Celaya, Tarimoro, Acámbaro, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.

Irapuato, ubicado en el corredor industrial y en el centro del estado, encabeza los sitios con el mayor número de cuerpos. Además, en esa zona hay una disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La fiscalía difunde que en la ciudad, de fama nacional por el cultivo de fresa, han encontrado 32 fosas con 211 cadáveres; de ellos, 180 ya fueron reconocidos.

En segundo lugar está Juventino Rosas, con 15 sitios donde localizaron 105 segmentos humanos; 90 fueron identificados. En Acámbaro, ubicaron 10 fosas con 90 personas; 64 ya están reconocidas.

Aunque Salvatierra ocupa el cuarto lugar con seis puntos, 87 muertos y 59 identificados, es el municipio donde se descubrió la fosa clandestina con más cadáveres.