Pobladores de Tlahuiltepa, Hidalgo, cruzaron el río Amajac a través de una cuerda mientras trabajan en la construcción de un paso peatonal.

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 24

Tlahuiltepa, Hgo., Ante la crecida del arroyo Amajac, provocada por las torrenciales lluvias que han caído en los últimos cuatro meses, pobladores de las localidades de Lázaro Cárdenas, La Rinconada e Itztamichapa, del municipio de Tlahuiltepa, decidieron sujetar un cable a los árboles de las dos orillas del afluente para cruzar.

Los vecinos de esta área de la Sierra de Hidalgo explicaron que se amarraron un lazo por la cintura para luego deslizarse, como si fuera una tirolesa, pues dijeron que es la única forma para atravesar el arroyo que dejó incomunicadas a las tres poblaciones desde julio.

Además, con recursos propiostrabajan en la construcción de un paso peatonal en el tramo del río que separa a las poblaciones de Lázaro Cárdenas e Itztamichapa.

Relataron que el puente fue destruido hace cuatro años por el aumento del caudal del Amajac, debido a las tormentas del huracán Grace, que azotó la región de la Sierra de Hidalgo el 21 de agosto de 2021.