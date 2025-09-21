▲ Decenas de familias pasaron ayer sobre las ruinas del puente Tablazón, en Mapastepec, Chiapas, tras colapsar por las precipitaciones. Foto La Jornada

René Ramón, Elio Henríquez, Javier Santos y Myriam Navarro

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 24

Alejandro, de 31 años, y su hija Estefanía, de dos, perdieron la vida debido a que su vivienda fue sepultada por un deslizamiento de tierra en Santiago Cuauhtenco, municipio de Amecameca, estado de México; mientras, la madre de familia, Reina Patricia N, de 23 años, resultó lesionada, informaron autoridades.

Reportaron que la intensa lluvia de la noche del viernes reblandeció la tierra y antes de las seis de la mañana del sábado un talud cayó sobre la casa construida con materiales precarios en dicha comunidad, ubicada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl.

Los servicios de emergencia indicaron que Reina Patricia fue trasladada al Hospital General de Amecameca.

En Chiapas, las intensas precipitaciones del viernes ocasionaron que dos puentes colapsaran en la autopista costera, a la altura del municipio de Mapastepec; además, decenas de familias resultaron afectadas en esa y otras localidades.

La Secretaría de Protección Civil estatal señaló que los aguaceros también provocaron que carreteras y caminos quedaran intransitables y dejaron pueblos incomunicados; no se reportaron víctimas mortales.

La zona más crítica es Mapastepec, donde los puentes Tablazón 1 y Pacayal cayeron, y el tránsito vehicular entre ese municipio y Tapachula fue cerrado, lo que afectó a otras demarcaciones de la región Costa.

Lugareños explicaron que poblados ubicados hacia la sierra quedaron aislados y numerosos ranchos ganaderos se inundaron. “Muchos animales los arrastró la corriente, pero luego fueron recuperados”, dijeron.

En el ejido La Blanca, una mujer de la tercera edad fue rescatada de su casa anegada en una lancha de plástico. “Las comunidades de la zona baja como ésta son de las más perjudicadas por las anegaciones”, comentaron.

En Huehuetán, también situado en la Costa, se reportaron 60 viviendas con acumulación de agua de aproximadamente 60 centímetros de altura.

Uno de los puntos que concentró la atención fue el puente Tablazón, en Ulapa (Mapastepec), donde sin medir el riesgo varias personas cruzaron a pie sobre las ruinas, al tiempo que cientos de vehículos, muchos de ellos pesados, que transportan mercancías a Centroamérica, quedaron varados en ambos lados de la vía.