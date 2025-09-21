Por lluvias se desploman dos puentes en Chiapas y Jalisco
En Vallarta 150 casas resultaron inundadas y dos hombres están extraviados
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 24
Alejandro, de 31 años, y su hija Estefanía, de dos, perdieron la vida debido a que su vivienda fue sepultada por un deslizamiento de tierra en Santiago Cuauhtenco, municipio de Amecameca, estado de México; mientras, la madre de familia, Reina Patricia N, de 23 años, resultó lesionada, informaron autoridades.
Reportaron que la intensa lluvia de la noche del viernes reblandeció la tierra y antes de las seis de la mañana del sábado un talud cayó sobre la casa construida con materiales precarios en dicha comunidad, ubicada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl.
Los servicios de emergencia indicaron que Reina Patricia fue trasladada al Hospital General de Amecameca.
En Chiapas, las intensas precipitaciones del viernes ocasionaron que dos puentes colapsaran en la autopista costera, a la altura del municipio de Mapastepec; además, decenas de familias resultaron afectadas en esa y otras localidades.
La Secretaría de Protección Civil estatal señaló que los aguaceros también provocaron que carreteras y caminos quedaran intransitables y dejaron pueblos incomunicados; no se reportaron víctimas mortales.
La zona más crítica es Mapastepec, donde los puentes Tablazón 1 y Pacayal cayeron, y el tránsito vehicular entre ese municipio y Tapachula fue cerrado, lo que afectó a otras demarcaciones de la región Costa.
Lugareños explicaron que poblados ubicados hacia la sierra quedaron aislados y numerosos ranchos ganaderos se inundaron. “Muchos animales los arrastró la corriente, pero luego fueron recuperados”, dijeron.
En el ejido La Blanca, una mujer de la tercera edad fue rescatada de su casa anegada en una lancha de plástico. “Las comunidades de la zona baja como ésta son de las más perjudicadas por las anegaciones”, comentaron.
En Huehuetán, también situado en la Costa, se reportaron 60 viviendas con acumulación de agua de aproximadamente 60 centímetros de altura.
Uno de los puntos que concentró la atención fue el puente Tablazón, en Ulapa (Mapastepec), donde sin medir el riesgo varias personas cruzaron a pie sobre las ruinas, al tiempo que cientos de vehículos, muchos de ellos pesados, que transportan mercancías a Centroamérica, quedaron varados en ambos lados de la vía.
Gente que viajó la noche del viernes del Centro y los Altos para participar en el acto que encabezó en Tapachula la presidenta Claudia Sheinbaum, no pudieron pa-sar por la caída de las estructuras.
En Comaltitlán se desbordó el río Vado Ancho, la cual afectó Cantón Buenavista y Mulatal, mientras que en Pijijiapan el afluente del mismo nombre también se salió de su cauce y dañó tres casas de la ranchería El Topón.
En Cacahoatán se reportaron afectaciones en las comunidades de Ahucatlán, San Vicente y Villahermosa, además, Alpujarras quedó incomunicada y sin energía eléctrica debido a que el río Urbina se desbordó.
Asimismo, la caída parcial del puente Chapultepec y diversos derrumbes en Tapachula ocasionaron el cierre de la carretera Nueva Alemania-Tapachula y de la vía a Mario Souza (comunidad Guanajuato).
En la localidad de Laja Tendida, de Venustiano Carranza, se reportaron 16 casas dañadas, por lo que las familias se refugiaron con algunos parientes.
En Jalisco, las intensas lluvias de la tarde y noche del viernes dejaron graves afectaciones en Puerto Vallarta, al menos 150 viviendas se inundaron con niveles de entre 10 y 30 centímetros de altura, 118 vehículos fueron arrastrados por la corriente que transformó las calles en ríos, entre ellas la avenida principal Medina Ascencio, en el sector hotelero.
Además, la Unidad estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó que dos personas se extraviaron en la cascada del poblado El Nogalito.
En este contexto, dos puentes se desplomaron en el municipio de Villa Purificación, en la costa jalisciense, debido al desbordamiento del arroyo. Autoridades de los tres niveles de gobierno evalúan los daños, mientras el Ejército Mexicano aplica el Plan DN-III-E.
En tanto, Héctor Santana, edil de Sayulita, Nayarit, difundió un video donde se observa que dos vehículos son arrastrados hasta el mar, debido a las intensas y constantes precipitaciones en ese destino turístico.