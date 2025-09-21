▲ De izquierda a derecha, el director Rodrigo Prieto, el actor Raúl Briones y el editor Yibrán Asuad, tras recibir sus respectivos galardones. Foto Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a31

Como se esperaba, la entrega 67 del máxino galardón del cine mexicano, el Ariel, estuvo repartido en orden de importancia. Sujo se llevó 3, entre ellos Mejor película y Mejor dirección. Pedro Páramo consiguió 7, mientras que La cocina se hizo de 4 estatuillas, al igual que No nos moverán. Además hubo pronunciamientos condenando el genocidio de Israel en Gaza y a favor de lo migrantes; se recordó a los desaparecidos, a las madres buscadoras y a los huérfanos que dejó el narcotráfico.

Quien alzó la voz al recir su estuilla como Mejor actor fue Raúl Briones, por su impresionante trabajo en La cocina, dirigida por Alonso Ruizpalacios: “gracias y en nombre de todas las personas migrantes en el mundo fuck ICE (en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), fuck you Donald Trump and your administration. ¡Eres un sicópata y un criminal! ¡Que viva Palestina y que muera el estado genocida de Israel”.

La que también lanzó un mensaje al recibir su estatuilla como Mejor Actriz fue Luisa Huertas por su sobresaliente trabajo en la cinta No nos moverán. Tras agradecer a su familia, a su hija y a su “nieta Victoria”, Huertas agregó: “este Ariel lo dedico a todos los muertos y desaparecidos en nuestro país, y a las madres buscadoras a las que no se les tomó en cuenta hace unos días. ¡El cine vive, la lucha sigue! ¡2 de octubre no se olvida!

A ellos se sumó el tándem creativo de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, al recibir el galardón como la Mejor película por Sujo: “los Arieles son una celebración del cine mexicano. Creemos que el cine debe ser diverso, que debe hablar de nuestros tiempos. También representa la posibilidad de que reflexionemos de aquello que nos duele y que entendamos que todas las vidas deben ser hermosas, plenas y felices. Nuestra película eso quería retratar. ¡No olvidemos a los huérfanos del narco!”

Tras recibir la estatuilla a la Mejor edición por su trabajo en La cocina, Yibrán Asuad se pronunció contra “el estado genocida de Israel, pidió que la audiencia guardara silencio y así fue: un silencio incómodo innundó la sala pero rápidamente fue abolido por la música ambiental.