▲ El artista en su presentación en la Universidad de La Habana. Foto tomada de @ElNecio_Cuba

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 6

La Habana. Miles de cubanos entonaron en una sola voz las canciones que han sido la banda sonora de varias generaciones en la isla, durante el concierto que ofreció el cantautor, Silvio Rodríguez, al comenzar su gira por Latinoamérica.

El máximo representante de la Nueva Trova se presentó en la Universidad de La Habana, antes de partir a Sudamérica para comenzar un tour a fines de septiembre por Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Con su inseparable guitarra, Silvio puso a cantar a un público que abarrotó los 88 escalones de la monumental entrada de la Colina Universitaria de La Habana.

Además de hacer un recorrido por sus temas más famosos, el trovador rindió homenaje a sus compañeros cofundadores de la Nueva Trova, ya fallecidos, Vicente Feliu, Noel Nicola y Pablo Milanés.

Esta música “es la banda sonora de muchas generaciones de cubanos y de latinoamericanos”, dijo a Afp Alejandro Sánchez, profesor de historia de la Universidad de La Habana.

Los asistentes, entre los que estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel, estallaron de emoción al escuchar las primeras notas de El necio.

Cuando llegó el momento de La era está pariendo un corazón, otro tema cantado a toda voz, Silvio Rodríguez lanzó un reproche a Israel por la campaña de represalias contra los palestinos en la franja de Gaza.