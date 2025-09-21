Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer diversos reportes económicos, como inflación y ventas minoristas.

México

Lunes 22

El banco Citigroup publicará su encuesta quincenal de expectativas económicas.

Martes 23

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará las encuestas de empresas de servicios y de empresas comerciales de julio.

Miércoles 24

El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de septiembre. También dará a conocer la encuesta nacional de empresas constructoras de julio.

Jueves 25

El Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Analistas de Banamex prevén un recorte un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos) para bajar la tasa de interés de 7.75 a 7.5 por ciento.