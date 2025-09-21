Economía
Domingo 21 de septiembre de 2025
Economía/Para tomar en cuenta
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer diversos reportes económicos, como inflación y ventas minoristas.

México

Lunes 22

El banco Citigroup publicará su encuesta quincenal de expectativas económicas.

Martes 23

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará las encuestas de empresas de servicios y de empresas comerciales de julio.

Miércoles 24

El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de septiembre. También dará a conocer la encuesta nacional de empresas constructoras de julio.

Jueves 25

El Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Analistas de Banamex prevén un recorte un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos) para bajar la tasa de interés de 7.75 a 7.5 por ciento.

Viernes 26

El Inegi informará sobre la balanza comercial de agosto. El BdeM publicará información oportuna de comercio exterior.

Estados Unidos

Martes 23

Se publicará la cuenta corriente del segundo trimestre, así como índices PMI/S&P manufacturero, de servicios y compuesto.

Miércoles 24

Se informará sobre venta de casas nuevas durante agosto.

Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex

