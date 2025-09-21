Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19
En la semana que inicia se darán a conocer diversos reportes económicos, como inflación y ventas minoristas.
México
Lunes 22
El banco Citigroup publicará su encuesta quincenal de expectativas económicas.
Martes 23
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará las encuestas de empresas de servicios y de empresas comerciales de julio.
Miércoles 24
El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de septiembre. También dará a conocer la encuesta nacional de empresas constructoras de julio.
Jueves 25
El Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Analistas de Banamex prevén un recorte un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos) para bajar la tasa de interés de 7.75 a 7.5 por ciento.
Viernes 26
El Inegi informará sobre la balanza comercial de agosto. El BdeM publicará información oportuna de comercio exterior.
Estados Unidos
Martes 23
Se publicará la cuenta corriente del segundo trimestre, así como índices PMI/S&P manufacturero, de servicios y compuesto.
Miércoles 24
Se informará sobre venta de casas nuevas durante agosto.
Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex