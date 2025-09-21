Ap

Domingo 21 de septiembre de 2025

Washington. En uno de sus últimos mítines antes de la elección de 2024, el entonces candidato Donald Trump advirtió que los afroestadunidenses perdían sus empleos en masa y que las cosas empeorarían aún más si no volvía a la Casa Blanca.

“La población afroestadunidense está siendo despedida en cifras que nunca hemos visto antes”, dijo en campaña. Pero con su regreso a la presidencia, la situación financiera, que ya era frágil para los afroestadunidenses, ha empeorado.

Molestos por la inflación y los problemas de asequibilidad, los votantes negros se inclinaron modestamente hacia el republicano el año pasado, con la promesa de que podría impulsar la economía deteniendo los cruces fronterizos y desafiando a las fábricas extranjeras con aranceles. Sin embargo, una serie reciente de datos económicos muestra una creciente brecha racial en la riqueza.

El desempleo entre los afroestadunidenses aumentó de 6.2 a 7.5 por ciento en lo que va de 2025, el nivel más alto desde octubre de 2021. La propiedad de viviendas entre este grupo demográfico ha caído al nivel más bajo desde 2021, mostró un análisis de la agencia inmobiliaria Redfin.

A principios de este mes, la Oficina del Censo dijo que el ingreso promedio de los hogares negros cayó 3.3 por ciento el año pasado a 56 mil 20 dólares, lo que equivale aproximadamente a 36 mil dólares menos de lo que gana un hogar blanco, y evidencia una situación que empeora.

Eso genera un gran riesgo político para el presidente, así como un peligro económico para la nación, porque, históricamente, las pérdidas de empleo en este grupo han presagiado un conjunto más amplio de despidos en otros.

Josh Garrett, un vendedor de 30 años de Florida, dijo que se siente frustrado por los despidos de trabajadores federales por parte de Trump y ve un gobierno más orientado hacia los multimillonarios que hacia la clase media.