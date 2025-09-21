▲ En Perú, Chile y Colombia más de 90 por ciento de los pagos se hacen por medio de contactless, pero en México representa apenas 30 por ciento. Foto Jair Cabrera

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 18

Toda Latinoamérica vive un momento en el que la economía se digitaliza. Cada día es más común llegar a algún comercio o encontrar a vendedores en la calle que acepte pagos con tarjeta, de hecho, en diversos países de la región ya ni siquiera hay que insertar un plástico a una terminal punto de venta, todo es por medio de la tecnología sin contacto (contactless).

El uso de efectivo en varios países hispanohablantes es cada vez menor, los viajeros poco a poco se preocupan menos por cambiar divisas al llegar a un nuevo destino y los locales, en algunos casos, hasta ven de forma extraña al turista si reciben un billete o monedas a la hora de efectuar un pago.

La excepción es el caso de México, donde más de 80 por ciento de los pagos de baja cuantía (menores a 500 pesos) todavía se realizan con dinero físico, de acuerdo con cifras oficiales, pero desde el sector público y privado se lanzan diversas iniciativas para incentivar los medios digitales, como puede ser la tecnología contactless o los pagos con QR.

Mientras en países como Perú, Chile y Colombia más de 90 por ciento de los pagos se hacen por medio de la tecnología sin contacto, en nuestra nación la penetración es menor a 30 por ciento.

En ese contexto, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, anunció que durante su gestión al frente del organismo buscará reducir en gran escala los pagos de baja cuantía con dinero en efectivo, dando herramientas a los negocios para que acepten pagos con tarjeta o por canales como CoDi o DiMo.

El caso de Colombia

Barranquilla, ciudad costera de Colombia, es un ejemplo de cómo sí es posible digitalizar la economía por medio de los pagos.

A las orillas del río Magdalena, un malecón lleno de comercios y alegría acepta a locales y turistas con los brazos abiertos, se venden platillos típicos como mondongo o asado, y a las afueras de los negocios hay mesas para que cualquiera pueda disfrutar una bebida.

El común denominador de estos comercios es que todos aceptan pagos con tarjeta, no hay uno que no lo haga, y las transacciones se hacen por medio de la tecnología sin contacto.

“Aquí casi nadie paga con dinero normal, billetes, casi todo es por tarjetas, es más fácil, acercan su tarjeta y punto”, dice Óscar, mesero de 19 años que trabaja en el restaurante Cucayo, en Caimán del Río.

Unos 500 metros más adelante se encuentra otro punto para comer, bailar y gozar: Los Manglares del Río, en donde nuevamente, todos los comercios aceptan pagos con tarjeta, como es el caso del comercio Palenque, que vende comida típica, agua y cervezas.

Ahí atiende Miguel, quien explica: “Acá todo es con tarjeta, bueno casi todo, nunca falta el despistado que trae los billetes, pero es poca esa gente”.

Esta práctica no sólo se da en los comercios: en las calles de Barranquilla taxistas y choferes que ofrecen sus servicios de forma particular cuentan con terminales de pago para que cualquier persona que no traiga efectivo saque su tarjeta y pueda liquidar el viaje.