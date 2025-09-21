Afp

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a11

Bakú. En una clasificación en la que reinó el caos, el neerlandés Max Versta-ppen (Red Bull) logró la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Fue un sábado marcado por seis interrupciones en el circuito urbano de Bakú, donde terminó por delante del español Carlos Sainz (Williams).

Bajo la lluvia, el vigente cuatro veces campeón del mundo superó a Sainz y al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), mientras los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, quien sufrió un choque contra un muro, partirán respectivamente séptimo y noveno en la parrilla.

“Una clasificación larguísima. Era muy difícil acertar con las vueltas. Las banderas rojas te dejan sin neumáticos, pero muy contento por cómo ha ido el fin de semana por ahora”, analizó Verstappen, ganador hace dos semanas del Gran Premio de Italia.

“Desde Monza lo estamos haciendo mejor. Quiero salir bien, es una carrera larga y tendremos que cuidar los neumáticos”, añadió el neerlandés, quien ha ganado tres carreras este año, pero que está lejos de la dupla de McLaren en la clasificación.