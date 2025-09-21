Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a11

La selección mexicana de atletismo culminó su participación en el Mundial de Tokio con brillos y sombras. Aunque terminó con la sequía de preseas al conseguir dos medallas de plata, algunas disciplinas quedaron a deber pese a tener prestigio internacional.

La marcha, por ejemplo, registró un resultado histórico con la plata y récord continental obtenidos por Alegna González en los 20 kilómetros. Sin embargo, en la prueba de los 35, ninguno de los cinco seleccionados participantes logró aguantar el ritmo y terminaron por abandonar la competencia.

En maratón, otra prueba donde México ha conseguido importantes gestas a escala internacional, Marcelo Lagüera se ubicó en un lejano lugar 48, mientras su compatriota Juan Pacheco, medallista panamericano en Lima 2019, no culminó el recorrido.

Entre las mujeres Isabel Oropeza ocupó el sitio 47 y Margarita González fue última.

En los 5 mil metros planos, la gran esperanza tricolor era Eduardo Herrera, medallista de plata en la Diamond League en Lausana, Suiza. Las expectativas no se cumplieron, pues el seleccionado no logró llegar a la final tras una accidentada carrera.

“No estoy contento con el resultado, las cosas no se nos dieron y hay que seguir trabajando. Estoy seguro de que soy un buen corredor, pero en esta ocasión no se pudo”, dijo Herrera.

Quien resultó ser una sorpresa fue Miriam Sánchez, al convertirse en la única latinoamericana en la semifinal de los 200 metros. Aunque no logró acceder a la disputa por las medallas, la tricolor dejó un buen sabor de boca al correr al tú por tú ante las mejores sprinters del mundo.

En las pruebas de campo Uziel Muñoz fue el protagonista con su plata en impulso de bala. En otras especialidades como salto de altura Édgar Rivera (14) y Erick Portillo (18) no lograron destacar.