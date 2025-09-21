Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a10
Pumas no logró mantener la ventaja y terminó por empatar 1-1 ante Tigres gracias a un gol agónico del argentino Ángel Correa, ayer en duelo correspondiente a la jornada nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, efectuado en el estadio Olímpico Universitario.
Con este resultado, la escuadra regiomontana se mantuvo en la sexta posición de la clasificación general, con 16 unidades. A su vez, el conjunto de la UNAM, que falló un penal, sumó 13 puntos y ascendió al séptimo lugar.
En el partido que contó con un final dramático, los locales, dirigidos por Efraín Juárez y que hilvanaron siete partidos sin conocer la derrota, impusieron condiciones en los primeros minutos, y tuvieron una oportunidad inmejorable de abrir el marcador al 24, luego de que el árbitro Óscar Mejía, tras revisar el VAR, marcó una pena máxima a su favor por una mano en el área del zaguero Juan Sánchez Purata.
El elegido para ejecutar el cobro fue el galés Aaron Ramsey, pero su disparo se fue ligeramente desviado del marco protegido por el guardameta argentino Nahuel Guzmán.
El yerro no desanimó al ex jugador del Arsenal y de la Juventus, quien poco después intentó anotar con un disparo desde larga distancia; sin embargo, tampoco tuvo éxito.
Por su parte, el flamante portero de Pumas, el costarricense Keylor Navas, fue exigido con un disparo cruzado de Correa, el cual logró atajar de forma espectacular para mantener a salvo su arco, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin anotaciones.
Al arranque del segundo tiempo, el conjunto de la UANL, dirigido por el argentino Guido Pizarro, amagó con embates del uruguayo Fernando Gorriarán y Ozziel Herrera, pero ambos resultaron ser infructuosos.
Sólo unos instantes después, parecía que Pumas abriría el marcador con un remate del colombia-no Álvaro Angulo, el cual fue desviado por Gorriarán para impedir la anotación. Alan Medina y el ecuatoriano Pedro Vite también hicieron que los aficionados auriazules se levantaran de sus asientos cuando lanzaron sendos remates desde el centro del área; sin embargo, Guzmán logró neutralizarlos.
Cuando parecía que el partido acabaría con un empate sin goles, José Juan Macías puso el 1-0 en favor de los universitarios al 86, tras aparecer en el centro del área para conectar un pase del panameño Adalberto Carrasquilla y soltar un zurdazo que fue imposible de detener para el arquero del cuadro regiomontano.
El gusto le duró muy poco a Pumas y a su afición, pues dos minutos después, el silbante marcó un penal en favor de Tigres por una falta en el área del auriazul José Caicedo sobre Rómulo Zanre. Navas se vistió de héroe al atajar el disparo del argentino Nicolás Ibáñez; sin embargo, el balón quedó vivo en el área y al alcance de Correa, quien no perdonó y con un potente zurdazo sacudió las redes para sellar el 1-1 definitivo, al 90+2, con lo que ambos equipos tuvieron que conformarse con la repartición de unidades.