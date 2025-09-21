▲ El galés Aaron Ramsey se lamenta tras fallar un penal ayer en el estadio Olímpico Universitario. Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a10

Pumas no logró mantener la ventaja y terminó por empatar 1-1 ante Tigres gracias a un gol agónico del argentino Ángel Correa, ayer en duelo correspondiente a la jornada nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, efectuado en el estadio Olímpico Universitario.

Con este resultado, la escuadra regiomontana se mantuvo en la sexta posición de la clasificación general, con 16 unidades. A su vez, el conjunto de la UNAM, que falló un penal, sumó 13 puntos y ascendió al séptimo lugar.

En el partido que contó con un final dramático, los locales, dirigidos por Efraín Juárez y que hilvanaron siete partidos sin conocer la derrota, impusieron condiciones en los primeros minutos, y tuvieron una oportunidad inmejorable de abrir el marcador al 24, luego de que el árbitro Óscar Mejía, tras revisar el VAR, marcó una pena máxima a su favor por una mano en el área del zaguero Juan Sánchez Purata.

El elegido para ejecutar el cobro fue el galés Aaron Ramsey, pero su disparo se fue ligeramente desviado del marco protegido por el guardameta argentino Nahuel Guzmán.

El yerro no desanimó al ex jugador del Arsenal y de la Juventus, quien poco después intentó anotar con un disparo desde larga distancia; sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Por su parte, el flamante portero de Pumas, el costarricense Keylor Navas, fue exigido con un disparo cruzado de Correa, el cual logró atajar de forma espectacular para mantener a salvo su arco, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin anotaciones.