▲ Alrededor de un millón de souvenirs relacionados con la Copa de 2026 esperan para ser distribuidos, mientras en las fábricas la producción se ha ralentizado. Foto Afp

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 9

Yiwu. En una fábrica china repleta de bufandas con los colores de las selecciones Irlanda, Tanzania, entre muchas más, su director Shang Yabing lamenta que la incertidumbre en torno a los aranceles estadunidenses frene los pedidos de productos relacionados con el Mundial de futbol de 2026.

A nueve meses del torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá, los fabricantes de gorras, pulseras, banderas o sombreros con el emblema de las selecciones nacionales deberían ir desbordados de pedidos.

Especialmente en Yiwu, en el este de China, uno de los principales centros mundiales de producción al por mayor de pequeños artículos que atrae a compradores de todo el orbe.

Pero los múltiples giros de la guerra comercial entre Pekín y Washington, especialmente la persistente incertidumbre sobre el monto de los aranceles que el presidente Donald Trump decidirá imponer a los productos chinos, hacen dudar a los clientes.

En los pasillos de la fábrica Yiwu Wells Knitting Productlos, los obreros dan los toques finales a una multitud de accesorios deportivos.

“Estamos en este sector desde hace más de 10 años y fabricamos productos derivados de la Copa del Mundo para casi cada torneo”, explica Shang a AFP.

“Este año conseguimos pedidos pequeños. Pero los más importantes, que están en espera, aún no se concretan seguramente debido a los aranceles estadunidenses”, añade.

Un millón de artículos

En la fábrica, los trabajadores utilizan máquinas de coser para fijar flecos en los extremos de las bufandas mientras otros planchan.