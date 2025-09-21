▲ De izquierda a derecha, Siderón, obra elaborada en 1879; luego, un aspecto de la muestra en el recinto de Tacuba 8, y Estudio anatómico, desarrollado en lápiz y acuarela sobre papel en 1859, donde se observa el interés de Velasco por la ciencia y la biología. Foto cortesía del Munal

El legado pictórico de José María Velasco (1840-1912) sigue más vivo que nunca en este 2025: fue homenajeado como uno de los paisajistas más importantes a escala mundial, como hace constar la exhibición realizada en agosto pasado en la Galería Nacional de Londres. Ahora, el Museo Nacional de Arte (Munal) le dedica una retrospectiva en la que el público podrá aprender más sobre sus pasiones y su exigente y minuciosa forma de trabajo.

La muestra José María Velasco: Los apuntes del pintor es una invitación a redescubrir el interés que tenía el pintor originario de Temascalcingo, estado de México, en la ciencia, la biología, las nubes y el funcionamiento de la naturaleza, a lo largo de 50 obras, entre las que hay bocetos, acuarelas, litografías, óleos y dibujos, así como anotaciones.

En entrevista con La Jornada, el curador Ramón Avendaño explicó que esta nueva exposición está integrada en 95 por ciento por las piezas que resguarda el Munal, recinto en México con la mayor colección de obras de este pintor.

“Velasco es parte medular de la colección de nuestro museo. La muestra surgió con la rehabilitación de uno de nuestros gabinetes de la sala del siglo XIX; quisimos analizar los detalles que se ocultan detrás de los monumentales paisajes de sus obras. Estas obras nos muestran al artista como hombre de ciencia y académico; en sus pinturas están sus grandes procesos reflexivos en tanto miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural”, comentó Avendaño.

La exhibición no está montada de manera cronológica, sino con base en cuatro grandes temas científicos que causaron curiosidad en el pintor. En la primera, Homo Natura, se pueden ver los bocetos, notas y acuarelas con aspectos anatómicos que José María Velasco hizo y que lo ayudaron a definir mejor las figuras humanas que plasmaba en su obra.

“Con esta muestra queremos traer al pintor al presente. Es pensar qué hemos hecho con los paisajes que lo inspiraron por tanto tiempo. Qué ha sido de esos lugares que decidió plasmar en sus lienzos y en su mente. Cuando miramos las pinturas, en realidad nos damos cuenta de que nada de lo que plasmó fue gratuito”, dijo Ramón Avendaño.

El apartado Cazador de Auroras revisa su interés por el cielo, las formas de las nubes y el comportamiento del clima. Aquí, el público puede aprender el trabajo previo a la selección de fenómenos naturales para plasmarlos con las perspectivas que empleó al momento de colocar detalles: “De este módulo destaca la pintura Océano Atlántico, que hizo durante un viaje en un barco de vapor mientras se dirigía a la Feria Mundial de París, Francia, en 1889.

“José María Velasco no fue sólo un gran pintor, también fue un maestro que nunca abandonó sus fructífera producción: pintó desde 1898, cuando él mismo estudiaba, hasta sus últimos días, en 1912; fue profesor de la materia de perspectiva; posteriormente, dio la clase de paisaje, en sustitución de su mentor, el italiano Eugenio Landesio.”