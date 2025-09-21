▲ La Casa Roja, cuya fachada se muestra en la imagen superior, es un espacio museístico impulsado por la Fundación Kahlo; expondrá cartas, fotografías de la infancia de la pintora, muñecas, joyas y ropa. Foto cortesía del recinto y tomada del libro Frida íntima Frida Kahlo (1907-1954)

▲ Las hermanas Cristina (a la izquierda) y Frida Kahlo. Foto cortesía del recinto y tomada del libro Frida íntima Frida Kahlo (1907-1954)

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 2

El Museo Casa Kahlo, también conocido como la Casa Roja, será inaugurado el 25 de septiembre con la misión de “preservar y compartir la vida íntima y familiar” de la artista Frida Kahlo.

Ubicado en el barrio de Coyoacán, a un costado de la Casa Azul, el recinto permitirá al público conocer a la pintora “más allá de su imagen pública”, tras descubrir la historia y contexto que la llevaron a convertirse en una de las figuras más importantes del arte mexicano, informaron medios estadunidenses.

El espacio museístico, rediseñado en parte por Rockwell Group, fue la residencia privada que adquirieron los padres de Frida; posteriormente, fue propiedad de Cristina, hermana menor de la artista, quien a su vez, la heredó a su hija Isolda, quien se la dejó a Mara Romeo Kahlo, su hija.

Según declaraciones de los familiares de la pintora, hechas a la prensa estadunidense, se exhibirán objetos personales inéditos, como cartas, fotografías de infancia, así como un bordado que Kahlo hizo a los cinco años, además de muñecas, joyas, ropa y la primera pintura al óleo que realizó y mostró a Diego Rivera para que evaluara si tenía futuro de pintora.

La creación de este nuevo espacio museístico fue impulsada por la Fundación Kahlo, organización sin fines de lucro de reciente creación con sede en Nueva York, cuyo objetivo es “preservar el legado de la artista y promover el arte y la cultura mexicanos”.

La fundación señala en su página web (https://www.kahlofoundation.org )que desempeñará un papel esencial en el desarrollo, la apertura y la gestión administrativa del recinto, así como los programas sobre el legado artístico y los valores de Kahlo. Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, estará al frente del museo, cuyos ejes temáticos serán la infancia de Frida, su vida familiar, su herencia cultural y su vínculo con el muralismo mexicano.