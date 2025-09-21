El jueves se inaugurará un nuevo espacio dedicado a la pintora mexicana // Su creación fue impulsada por una fundación sin fines de lucro de reciente creación con sede en Nueva York
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 2
El Museo Casa Kahlo, también conocido como la Casa Roja, será inaugurado el 25 de septiembre con la misión de “preservar y compartir la vida íntima y familiar” de la artista Frida Kahlo.
Ubicado en el barrio de Coyoacán, a un costado de la Casa Azul, el recinto permitirá al público conocer a la pintora “más allá de su imagen pública”, tras descubrir la historia y contexto que la llevaron a convertirse en una de las figuras más importantes del arte mexicano, informaron medios estadunidenses.
El espacio museístico, rediseñado en parte por Rockwell Group, fue la residencia privada que adquirieron los padres de Frida; posteriormente, fue propiedad de Cristina, hermana menor de la artista, quien a su vez, la heredó a su hija Isolda, quien se la dejó a Mara Romeo Kahlo, su hija.
Según declaraciones de los familiares de la pintora, hechas a la prensa estadunidense, se exhibirán objetos personales inéditos, como cartas, fotografías de infancia, así como un bordado que Kahlo hizo a los cinco años, además de muñecas, joyas, ropa y la primera pintura al óleo que realizó y mostró a Diego Rivera para que evaluara si tenía futuro de pintora.
La creación de este nuevo espacio museístico fue impulsada por la Fundación Kahlo, organización sin fines de lucro de reciente creación con sede en Nueva York, cuyo objetivo es “preservar el legado de la artista y promover el arte y la cultura mexicanos”.
La fundación señala en su página web (https://www.kahlofoundation.org )que desempeñará un papel esencial en el desarrollo, la apertura y la gestión administrativa del recinto, así como los programas sobre el legado artístico y los valores de Kahlo. Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, estará al frente del museo, cuyos ejes temáticos serán la infancia de Frida, su vida familiar, su herencia cultural y su vínculo con el muralismo mexicano.
Premio y becas
Presidida por Rick Miramontez, la fundación prevé crear el Premio de Arte Kahlo, galardón bienal que reconocerá a artistas contemporáneos visionarios, y Las Ayudas, un programa de becas.
La Casa Roja se ubica cerca de la famosa Casa Azul, la cual fue construida por Guillermo Kahlo, padre de la pintora, y es sede del Museo Frida Kahlo, que a su vez gestiona el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, administrado por el Banco de México.
Visitar la Casa Azul (Londres 247, colonia Del Carmen, Coyoacán) es adentrarse en la vida de la pintora con su esposo Diego Rivera. En 1958, el hogar de los artistas donde compartieron reuniones con intelectuales, gestores culturales y políticos, abrió al público como museo.
La Casa Roja pretende tener una visión más amplia de Frida Kahlo, mujer que defendió sus ideales, proclamó la libertad y encontró en la pintura una forma de mostrar su alma.
El nuevo museo busca retratar no sólo su obra, sino también su mundo, y de manera especial el papel de su familia en la construcción de su identidad, dicen los promotores.
La pintora, quien en sus obras mostró sus creencias, mitos y ritos, nació el 6 de julio de 1907 y falleció el 13 de julio de 1954. Es considerada una de las artistas más cotizadas de la plástica mexicana en el ámbito internacional.
Con la presencia de Mara Romeo Kahlo y Mara de Anda Romeo, la Casa Roja (Aguayo 54, Coyoacán) se inaugurará el jueves a las 12 horas.