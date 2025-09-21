De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 30

Una víctima más de la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, falleció ayer, con lo que se elevó a 27 el número de decesos por el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 18 personas continúan hospitalizadas, entre ellas, cuatro mujeres, 11 hombres y tres bebés, mientras se mantiene en 39 los heridos dados de alta.

La persona fallecida es Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, quien era atendido en el hospital general Rubén Leñero.