L

a Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por abrumadora mayoría la Declaración de Nueva York, destinada a parar el genocidio contra el pueblo palestino y dar un nuevo impulso a la solución de dos estados. El documento, auspiciado por Francia y Arabia Saudita, llama al liderazgo israelí “a hacer un compromiso público y claro con la solución de dos estados, incluyendo un Estado palestino soberano y viable”, así como a poner un fin inmediato a la violencia contra los palestinos, a detener los asentamientos ilegales en Cisjordania y a renunciar a cualquier intención anexionista, renunciando a sus políticas de reducción territorial y desplazamiento forzado. En contraparte, exige a Hamas la entrega de los rehenes tomados el 7 de octubre de 2023, su salida del gobierno de la franja de Gaza y la transferencia de todas sus armas a la Autoridad Nacional Palestina.

El texto que recibió 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones constituye un verdadero punto de inflexión por el respaldo de algunos de los países con tradición sionista más arraigada, como Alemania, Australia, Reino Unido, o las naciones bálticas. Algunos de quienes apoyaron la declaración también han anunciado sus intenciones de reconocer formalmente al Estado palestino el próximo 22 de septiembre. En contraste, la oposición provino previsiblemente de Estados Unidos, Israel, los microestados oceánicos que fungen como satélites del primero, Hungría y, para vergüenza de América Latina, Argentina y Paraguay, a los que se suman las abstenciones de Guatemala y Ecuador. Es inevitable señalar el ridículo en que se ha colocado una vez más el mandatario argentino, Javier Milei, quien se proclama a sí mismo campeón de los “valores occidentales” y aliado de las potencias imperialistas contra el Sur Global al que pertenece su país. Como exhibió por enésima ocasión con su voto de ayer, el único valor al que realmente responde es la sumisión incondicional y abyecta a Washington.