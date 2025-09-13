Cientos de personas siguen desaparecidas desde el miércoles y jueves pasados
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 17
Kinshasa. Al menos 193 personas murieron y decenas están desaparecidas tras dos accidentes náuticos separados en la República Democrática del Congo esta semana.
Los incidentes ocurrieron el miércoles y el jueves, a unos 150 kilómetros de distancia en la provincia congolesa de Ecuador, en el noroeste del país.
Un barco con alrededor de 500 pasajeros se incendió y volcó anoche en el río Congo, en el territorio de Lukolela de la provincia, matando a 107 personas, dijo el Ministerio de Asuntos Humanitarios de ese país en un informe; 209 supervivientes fueron rescatados.
Un ballenero cerca de la aldea de Malange resultó afectado mientras cerca de 140 personas están desaparecidas.
Un día antes, una embarcación motorizada naufragó en el territorio de Basankasu de la misma provincia, donde murieron al menos 86 personas, la mayoría estudiantes, según medios estatales.
Varios fueron reportados como desaparecidos, aunque se desconoce el número exacto.
Los medios estatales atribuyeron el siniestro a una carga inadecuada y a la navegación nocturna, aunque aún no está claro qué causó cada accidente ni si las operaciones de rescate continúan.
Una organización local de la sociedad civil atribuyó la castástrofe al gobierno y afirmó que el número de víctimas fue mayor.