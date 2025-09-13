Ap y The Independent

Kinshasa. Al menos 193 personas murieron y decenas están desaparecidas tras dos accidentes náuticos separados en la República Democrática del Congo esta semana.

Los incidentes ocurrieron el miércoles y el jueves, a unos 150 kilómetros de distancia en la provincia congolesa de Ecuador, en el noroeste del país.

Un barco con alrededor de 500 pasajeros se incendió y volcó anoche en el río Congo, en el territorio de Lukolela de la provincia, matando a 107 personas, dijo el Ministerio de Asuntos Humanitarios de ese país en un informe; 209 supervivientes fueron rescatados.

Un ballenero cerca de la aldea de Malange resultó afectado mientras cerca de 140 personas están desaparecidas.