Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 15
Barranquilla. Los fraudes en los que caen miles de usuarios de bancos, fintechs y otras instituciones en toda América Latina son el enemigo común de los participantes del sector financiero, afirmaron especialistas durante el segundo día de actividades del Latam Fintech Market.
El hecho de que los cibercriminales hayan formado grandes grupos organizados para operar en Internet por toda Latinoamérica obliga a los jugadores del sector financiero a crear un frente común para construir estrategias que reduzcan este tipo de delitos que, en su mayoría, terminan sin una respuesta favorable para los afectados.
“Colombia es uno de los países en el mundo donde hay más fraudes financieros. Desafortunadamente, tenemos unas redes hiperprofesionalizadas, orientadas hacia distintos modelos de fraude, hemos llegado a escenarios donde se promueven cédulas o documentos de identificación falsos, es decir, redes dedicadas a la suplantación de identidad para hacer fraudes”, indicó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.
Los fraudes en el continente son los mismos a los que se enfrenta México: suplantación de identidad, créditos gota a gota o llamadas, mensajes y correos apócrifos en los que los delincuentes se hacen pasar por instituciones financieras y por medio de la ingeniería social vacían cuentas.
“Ponerle un freno al fraude es uno de los retos más urgentes que tenemos como ecosistema digital, porque en la medida que logremos frenar esto, generamos confianza para todo el ecosistema”, explicó.
Preocupaciones por la IA
Un tema que se discute durante el encuentro y que está en el ojo del huracán son las estafas hechas por medio de la inteligencia artificial, pues como en México, los delincuentes crean imágenes de personajes públicos para invitar a la población a hacer inversiones en aplicaciones falsas, método conocido como deepfakes.
“Vemos cómo la inteligencia artificial, que tiene un enorme potencial positivo, también está siendo usada por los delincuentes para perfeccionar sus ataques. Los fraudes ya no se limitan a correos de phishing mal redactados, sino que incluyen contenidos digitales casi imposibles de distinguir de los reales”, precisó Íñigo Castillo, gerente de Incode para Latinoamérica.
Lo anterior, planteó “cambia por completo las reglas del juego y exige a las instituciones financieras ir varios pasos adelante”.
¿Qué se puede hacer?
Santos, de Colombia Fintech, señala que una respuesta para que los fraudes financieros vayan a la baja es crear una red masiva en la que las instituciones financieras puedan compartir información sobre todos aquellos usuarios que han estafado más de una vez a una empresa.