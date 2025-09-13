Julio Gutiérrez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 15

Barranquilla. Los fraudes en los que caen miles de usuarios de bancos, fintechs y otras instituciones en toda América Latina son el enemigo común de los participantes del sector financiero, afirmaron especialistas durante el segundo día de actividades del Latam Fintech Market.

El hecho de que los cibercriminales hayan formado grandes grupos organizados para operar en Internet por toda Latinoamérica obliga a los jugadores del sector financiero a crear un frente común para construir estrategias que reduzcan este tipo de delitos que, en su mayoría, terminan sin una respuesta favorable para los afectados.

“Colombia es uno de los países en el mundo donde hay más fraudes financieros. Desafortunadamente, tenemos unas redes hiperprofesionalizadas, orientadas hacia distintos modelos de fraude, hemos llegado a escenarios donde se promueven cédulas o documentos de identificación falsos, es decir, redes dedicadas a la suplantación de identidad para hacer fraudes”, indicó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.

Los fraudes en el continente son los mismos a los que se enfrenta México: suplantación de identidad, créditos gota a gota o llamadas, mensajes y correos apócrifos en los que los delincuentes se hacen pasar por instituciones financieras y por medio de la ingeniería social vacían cuentas.

“Ponerle un freno al fraude es uno de los retos más urgentes que tenemos como ecosistema digital, porque en la medida que logremos frenar esto, generamos confianza para todo el ecosistema”, explicó.