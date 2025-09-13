Jessika Becerra

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 14

Cancún. QR., El índice de morosidad que presentan las carteras de tarjetas de crédito otorgadas por los intermediarios financieros no bancarios alcanza niveles de 14 por ciento en el grupo de personas que toman financiamiento por primera vez, de acuerdo con Juan Manuel Ruiz Palmieri, director ejecutivo del Círculo de Crédito, una de las dos sociedades de información crediticia que operan en el país.

La morosidad es la falta de cumplimiento de pago y suele medirse de acuerdo con el porcentaje de créditos vencidos respecto al total de los otorgados.

Entrevistado en el marco de la 19 Convención de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), el ejecutivo comentó que una vez que los usuarios aprenden que no basta con hacer el pago mínimo de las tarjetas, entre otros aspectos, la morosidad de 14 por ciento se reduce a la mitad.

Expuso que la morosidad de las carteras de tarjeta de crédito otorgadas por empresas de tecnología financiera (fintech) –algunas de ellas son Sofomes– es de 14 por ciento a 30 y 60 días en el grupo de personas que toman financiamiento por primera vez.

Sin embargo, cuando llega a 90 días se estabiliza a niveles similares a los que presenta el segmento que aprendió a usar el crédito.

Expuso que la Generación X y los Baby Boomers presentan niveles morosidad estables.