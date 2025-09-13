De La Redacción

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 9

La delegación mexicana, integrada por 19 deportistas, tuvo un mal inicio en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, Japón, luego de que los tricolores José Luis Doctor, Andrés Olivas, Julio Salazar, Ximena Serrano y Valeria Ortuño quedaron lejos de los primeros lugares en los 35 kilómetros de marcha por no terminar la competencia.

A su vez, Alegna González, una de las cartas fuertes de México en la justa y quien también competiría en esta prueba, no pudo participar debido a que sufrió un malestar estomacal.

Con la baja de la andarina nacida en Chihuahua, quien posee la marca mexicana de dos horas, 44 minutos y 28 segundos, las esperanzas estaban puestas en Ortuño, subcampeona olímpica juvenil en 2024, y Serrano, quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025; sin embargo, ninguna logró llegar al final de la prueba.

De esta manera, González, quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, no logró cumplir con su primer objetivo en la justa, que era ganar una medalla en esta prueba; sin embargo, aún tiene esperanzas de subir al podio en los 20 kilómetros, competencia que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre.

Por otro lado, la mexicana Alejandra Valencia, doble medallista olímpica, se despidió del Mundial de Tiro con Arco que se lleva a cabo en Gwangju, Corea del Sur, tras caer en cuartos de final de recurvo femenil por 0-6 ante la local Kang Chaeyoung, quien a la postre se consagró campeona mundial al vencer en la final a la china Zhu Ginyi por 7-3.