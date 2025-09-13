Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 9
La delegación mexicana, integrada por 19 deportistas, tuvo un mal inicio en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, Japón, luego de que los tricolores José Luis Doctor, Andrés Olivas, Julio Salazar, Ximena Serrano y Valeria Ortuño quedaron lejos de los primeros lugares en los 35 kilómetros de marcha por no terminar la competencia.
A su vez, Alegna González, una de las cartas fuertes de México en la justa y quien también competiría en esta prueba, no pudo participar debido a que sufrió un malestar estomacal.
Con la baja de la andarina nacida en Chihuahua, quien posee la marca mexicana de dos horas, 44 minutos y 28 segundos, las esperanzas estaban puestas en Ortuño, subcampeona olímpica juvenil en 2024, y Serrano, quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025; sin embargo, ninguna logró llegar al final de la prueba.
De esta manera, González, quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, no logró cumplir con su primer objetivo en la justa, que era ganar una medalla en esta prueba; sin embargo, aún tiene esperanzas de subir al podio en los 20 kilómetros, competencia que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre.
Por otro lado, la mexicana Alejandra Valencia, doble medallista olímpica, se despidió del Mundial de Tiro con Arco que se lleva a cabo en Gwangju, Corea del Sur, tras caer en cuartos de final de recurvo femenil por 0-6 ante la local Kang Chaeyoung, quien a la postre se consagró campeona mundial al vencer en la final a la china Zhu Ginyi por 7-3.
El bronce fue para An San, también de Corea del Sur, quien derrotó a la indonesia Diananda Choirunisa por 6-4.
La sonorense, quien había sorprendido en la ronda previa luego de vencer en flecha de oro a Elif Gokkir, de Turquía, no pudo mantener el ritmo frente a la coreana, quien aprovechó su localía para imponer condiciones desde el inicio de la prueba y conseguir su boleto a las semifinales.
En tanto, las selecciones mexicanas varonil y femenil, de tochito bandera brillaron en la primera jornada del Campeonato Continental que se realiza en Panamá, donde buscarán conseguir una de las cinco plazas que estarán disponibles para el Campeonato Mundial que se llevará a cabo el próximo año en Alemania.
El representativo femenil, liderado por la mariscal de campo Diana Flores, arrasó en su debut al imponerse 40-6 a Guatemala. Este sábado se enfrentará a Argentina y Canadá por el pase a las semifinales, que se jugarán el domingo.
El equipo varonil, por su parte, aplastó 54-0 a El Salvador, mientras en su segundo encuentro venció 54-27 a Argentina, y posteriormente se impuso 64-18 a Jamaica. Los tricolores se medirán hoy a Chile y Panamá en busca de avanzar a las semifinales.