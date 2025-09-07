Carolina Gómez y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 8

Tras la muerte del periodista sinaloense Martín Arellano Solorio, quien a través de redes sociales denunció los problemas que tuvo para hacer efectiva la atención médica por medio del protocolo Código Infarto, y su periplo para lograr cuidados médicos oportunos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mazatlán informó que especialistas de la institución hicieron todos los esfuerzos y maniobras médicas necesarias para atenderlo, pero tras dos infartos, falleció.

La representación del IMSS en ese estado detalló que el paciente ingresó al servicio de urgencias a las 16:28 horas del 4 de septiembre, referido de la Unidad de Medicina Familiar No. 45, y añadió que presentaba disnea de moderados esfuerzos, sin dolor precordial.

Ante ello, se le realizaron estudios de laboratorio, electrocardiograma sin datos de infarto agudo al miocardio, pero con criterios para considerar insuficiencia cardiaca .