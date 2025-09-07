Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 6

La violencia estética es una de las formas más normalizadas de agresión contra las mujeres en la esfera pública, sobre todo en redes sociales, expone la doctora Geidy Mofa Hernández, investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Añade que el escrutinio sobre los cuerpos y rostros femeninos es una práctica a la que muchas personas se entregan sin reserva ni medir las consecuencias de lo que pueden provocar sus críticas.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del Inegi, en México casi 31 por ciento de las mujeres fueron discriminadas por su forma de vestir o su arreglo personal. Asimismo, del total que experimentaron discriminación, 30.3 por ciento fue por su peso o estatura.

En España, un estudio de Fundación Mapfre y la Universidad de Deusto sobre comentarios negativos en redes sociales reveló que las mujeres recibieron casi cuatro veces más críticas sobre su físico que los hombres (22 contra 6 por ciento).

Odiar la propia apariencia

La lucha de Marta con su talla empezó en la adolescencia. Los señalamientos en sus tiempos de escolar la llevaron a odiar su apariencia y a someterse a “restricciones alimentarias de locura”. La influencia de las redes sociales comenzaba su auge y eso avivó sus inseguridades. A más de una década y media, entiende que su peso “no era algo fuera control”, pero la normalización de la idea de que el cuerpo femenino siempre debe ser mejorado pesa demasiado a muchas.

La encuesta sobre violencia estética realizada en Canarias, España, en 2023 expone que a la mayoría de las consultadas les gustaría tener menos kilos (66.2 por ciento) y una minoría (4.9 por ciento) quisieran pesar más, mientras casi 29 por ciento aceptan su peso.

La primera dieta

La inconformidad con su peso llevó a 53.1 por ciento a emprender su primera dieta antes de cumplir la mayoría de edad; 30 por ciento lo hizo entre los 18 y 25 años; 12.1 por ciento de 26 a 40 años y 4.8 por ciento realizó su primer régimen alimenticio restrictivo después de los 40 años.

Utilizar filtros, someterse a blanqueamiento del tono de piel y a tratamientos cosméticos y cirugías plásticas, incluso desde temprana edad, esconder o disimular los signos de la edad y someterse a regímenes alimenticios extremos son algunas medidas a las que las mujeres se ven obligadas con el propósito de eludir los prejuicios sexistas, racistas y gordofóbicos que nutren la violencia estética, dice Mofa Hernández a La Jornada.

La también doctora en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana advierte que este tipo de agresión, que es amplificada por las redes sociales, promueve un ideal corporal único: mujeres delgadas, jóvenes, blancas y sin discapacidades.