Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 5

El gobierno federal identificó más de 200 sitios estratégicos en distintos ecosistemas del país para realizar procesos restaurativos de largo plazo hacia 2050.

De enero a junio se ejecutaron 533 proyectos de restauración ecológica con una inversión de 100.25 millones de pesos, a través del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias.

El primer Informe de gobierno señala que los proyectos incorporan acciones de restauración en hábitat terrestre y acuático, gestión de residuos, manejo integral del fuego para la conservación de ecosistemas, reforestación, protección de arrecifes, islas y esteros, ecotecnias para tratamiento de aguas residuales, además de áreas naturales protegidas.