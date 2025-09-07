Arturo Sánchez Jiménez

El Consulado General de México en Atlanta informó ayer que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado jueves en Ellabell, Georgia, donde las autoridades estadunidenses arrestaron a 475 trabajadores indocumentados en una planta de baterías de Hyundai-LG que se encuentra en construcción.

De acuerdo con información publicada por el consulado en X, los mexicanos fueron trasladados al centro de detención de Folkston, ubicado a casi 480 kilómetros al sur de Atlanta.

Personal consular acudió a las instalaciones para entrevistarse con quienes solicitaron atención individual, verificar su estado físico y las condiciones del lugar, además de garantizar el respeto a sus derechos.