El Consulado General de México en Atlanta informó ayer que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado jueves en Ellabell, Georgia, donde las autoridades estadunidenses arrestaron a 475 trabajadores indocumentados en una planta de baterías de Hyundai-LG que se encuentra en construcción.
De acuerdo con información publicada por el consulado en X, los mexicanos fueron trasladados al centro de detención de Folkston, ubicado a casi 480 kilómetros al sur de Atlanta.
Personal consular acudió a las instalaciones para entrevistarse con quienes solicitaron atención individual, verificar su estado físico y las condiciones del lugar, además de garantizar el respeto a sus derechos.
El consulado detalló que también ofreció asistencia para que los trabajadores informaran a sus familias y recibieran orientación legal. La mayoría de los connacionales optó por firmar la salida voluntaria del país, por lo que se espera que en los próximos días sean repatriados a México.
La representación diplomática aseguró que continuará en contacto tanto con los detenidos como con sus familias para dar seguimiento a los casos y brindar la asistencia que corresponda.