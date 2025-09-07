Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 4

El gobierno mexicano se prepara para otorgar visas electrónicas a ciudadanos brasileños, según un anteproyecto disponible en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que aún debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La medida entrará en vigor el 5 de febrero de 2026 y aplicará a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

En diciembre de 2021, México suspendió el acuerdo bilateral que desde 2004 permitía la entrada de turistas brasileños sin visa. En ese momento, las autoridades señalaron un incremento de flujos irregulares como la razón principal.

El impacto económico fue inmediato: la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres calculó pérdidas por más de 400 millones de dólares en el primer año debido a la exigencia de la visa física. Además, prácticamente se cancelaron los vuelos directos entre Brasil y el Caribe mexicano, lo que favoreció a competidores como República Dominicana, Aruba y Curazao.

Con la activación de visas electrónicas, el gobierno busca recuperar la conectividad aérea y flujo turístico. La medida se enmarca en la estrategia del gobierno para lograr la meta de posicionar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo para 2030.