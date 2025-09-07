Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 3

La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por el presunto tráfico ilegal de combustibles de Estados Unidos a México, refleja que se “mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas”, aseguró la Secretaría de Marina (Semar) al confirmar el operativo donde, además del oficial, fueron detenidos directivos de empresas y funcionarios, entre otros Francisco Antonio Martínez, ex director de Administración de la Aduana de Tampico, quien fue suspendido de sus funciones en mayo.

La Marina ha presentado al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de almirantes y otros mandos de la administración pasada por la presunta comisión de los delitos de cohecho e irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Las operaciones del grupo vincu­lado a Farías Laguna –sobrino político del ex secretario de Marina en el gobierno federal anterior, Rafael Ojeda Durán– fueron descubiertas en marzo pasado, cuando se detectó el buque tanque Challenge Procyon con 10 millones de combustible ilegal que era descargada en esa aduana, que se ingresaron a México como aditivos y no como hidrocarburos, para evitar el pago de impuestos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anticipó que los detalles del operativo donde fueron detenidos el mando de la Marina, empresarios y funcionarios serán presentados este mediodía por él mismo en una conferencia.

Hasta el momento, la investigación encabezada por César Olivares Aparicio, titular de la Fiscalía Especial de Delitos en Materia de Hidrocarburos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y hombre cercano a García Harfuch, ha dado como resultado la captura de siete personas, incluido Farías Laguna, quien en mayo pasado fue designado comandante de la 12 Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.