Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 12

Pese a que el número de muertes de motociclistas en accidentes viales en México cada vez es mayor, en el país no hay laboratorios acreditados para verificar las condiciones de seguridad de los cascos, lo que permite que buena parte de dichos implementos lleguen al mercado sin ningún tipo de control, advirtieron especialistas.

Durante un conversatorio organizado ayer por la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, tanto funcionarios como expertos y usuarios de este medio de transporte alertaron sobre la urgencia de tomar medidas legales para proteger a los motociclistas, quienes junto con los peatones y los ciclistas son los que más fallecen en incidentes de tránsito.

El senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara alta, señaló que de acuerdo con datos oficiales, México ha pasado de tener unas 300 mil motocicletas en 2000 a 6 millones en 2021, y de representar 2 por ciento del parque vehicular total a 10 por ciento.