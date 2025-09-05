▲ En el ciclo 2025-2025, se pusieron en marcha una sede en Chiapas y otra en Baja California. La meta en este sexenio es tener una en cada estado del país. En la imagen, el plantel Gustavo A. Madero, en San Juan de Aragón. Foto Jesús Villaseca

Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 11

Para acercar la educación superior a más jóvenes, durante este año se fortaleció la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), cuyo carácter nacional fue decretado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitió abrir dos sedes fuera de la capital del país e iniciar la construcción de otros seis planteles en cuatro estados.

En el contexto del primer Informe de gobierno 2024-2025, la administración federal informó que como parte del objetivo de la presidenta Sheinbaum Pardo de aumentar 300 mil espacios en este nivel educativo, se pusieron en marcha dos sedes de la UNRC en el interior del país, una en Comitán de Domínguez, Chiapas, y la otra en Tijuana, Baja California, las cuales comenzaron actividades el semestre anterior.

Además, en los próximos meses se habilitarán seis sedes más, con presencia en cuatro entidades federativas: en el estado de México (Chalco, Naucalpan y Chimalhuacán), San Luis Potosí (Soledad de Graciano Sánchez), Yucatán (Kanasín) y Tlaxcala (Teolocholco). Se prevé que estas dos últimas escuelas comiencen actividades este semestre.

La plantilla docente está conformada por mil 302 profesores, de los cuales mil 196 son de licenciatura (593 hombres y 603 mujeres) y 106 de posgrado (50 hombres y 56 mujeres).

Oferta académica

Actualmente, la matrícula es de 57 mil 441 estudiantes de licenciatura y posgrado, pero se estima incrementarla este año a 77 mil jóvenes. Su oferta académica consta de 36 programas de licenciatura y 15 de posgrado (cinco especialidades, siete maestrías y tres doctorados).