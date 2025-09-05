De la Redacción

El Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas precisó que la propuesta de elevar impuestos al consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir las muertes prematuras evitables no es un posicionamiento oficial del Banco Mundial ni de sus estados miembros, pues se trata de un estudio cuyas conclusiones son responsabilidad de sus autores.

Añadió que el reporte es de The Global Tax Program, un fondo multidonante en el cual participan gobiernos y actores privados, y entre sus principales financiadores se encuentra Bloomberg Philanthropies, fundación que ha promovido globalmente la implementación de impuestos a bebidas azucaradas y otras medidas fiscales.

Si bien su régimen fiscal en Estados Unidos le prohíbe realizar cabildeo directo, canalizar su agenda política a través de programas alojados en organismos multilaterales introduce un riesgo potencial de conflicto de intereses, al presentar como análisis técnico lo que en realidad responde a una estrategia política.

Santiago López Jaramillo, director general para América Latina y el Caribe del consejo, sostuvo que el estudio sobre los gravámenes incurre en graves errores técnicos, pues confunde “causas” con “riesgos atribuibles” y, en consecuencia, afirma de manera incorrecta que el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas están directamente vinculados a 125 mil 350 muertes.

Esta afirmación no está respaldada por la metodología en la cual se apoyan los autores, ya que el Estudio de Carga Global de Enfermedad, utilizado como referencia, estima riesgos y no causas directas, agregó.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus agencias especializadas, aseveró, han rechazado en reiteradas ocasiones recomendar la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas debido a que no se ha demostrado que dichos gravámenes sean efectivos ni eficientes.