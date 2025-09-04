Economía
Oro supera 3 mil 500 dólares la onza
Oro supera 3 mil 500 dólares la onza
Foto
Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 19

El oro alcanzó un nuevo máximo el miércoles, consolidando sus ganancias por encima del nivel clave de 3 mil 500 dólares, impulsado por un débil dato laboral en Estados Unidos, que reforzó las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal este mes. El valor del metal al contado subió 1.2 por ciento y llegó a 3 mil 635.50 dólares la onza. En las operaciones de ayer a las 21 horas (tiempo del centro de México), el precio se movía en un rango de 3 mil 596 dólares y 3 mil 580. Los temores políticos y fiscales latentes han otorgado un empujón extra al metal, considerado activo de refugio. En la Imagen, lingotes de oro se lavan en una cinta transportadora después de ser retirados de los moldes en la fundición de la Refinería ABC en Sídney.

