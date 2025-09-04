▲ La novela Tressaillir, de la escritora Maria Pourchet, figura entre los 15 primeros libros seleccionados para el Premio Goncourt, tras el anuncio hecho ayer por el jurado, que reducirá el número de finalistas a ocho el 7 de octubre y después a cuatro, el 28 del mismo mes. En la lista están otras cinco mujeres: Nathacha Appanah, Ghislaine Dunant, Yanick Lahens, Caroline Lamarche y Hélène Laurain, y nueve hombres: Emmanuel Carrère, David Deneufgermain, David Diop, Paul Gasnier, Charif Majdalani, Laurent Mauvignier, Alfred de Montesquiou, David Thomas y Guillaume Poix. El ganador obtiene un cheque simbólico de 10 euros y la novela se imprime de inmediato en grandes tiradas con traducciones aseguradas en el extranjero, por lo que resulta una condecoración de gran valor y resonancia. El ganador será anunciado el 4 de noviembre y recibirá la recompensa, como ya es tradición, en el restaurante Drouant, en el centro de París. Foto Afp