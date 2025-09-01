Xinhua y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 35

Kabul. Un terremoto magnitud 6 sacudió anoche la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, con saldo preliminar de más de 600 muertos y 2 mil heridos, informó este lunes la agencia estatal de noticias Bakhtar. Se espera que el número de víctimas se incremente. El movimiento telúrico ocurrió a las 23:47 (hora local), con epicentro 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, capital de Nangarhar, a una profundidad de 8 kilómetros, indicó el Centro Geológico de Estados Unidos, al cierre de esta edición. Se sintieron fuertes temblores en la capital Kabul y se registraron cortes de Internet en varias zonas del país. Hubo un segundo sismo unos 20 minutos después en la misma provincia, con magnitud de 4.5 y una profundidad de 10 kilómetros.