▲ El servicio postal de Australia suspendió “hasta nuevo aviso” la mayoría de los envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, señalando la “compleja y cambiante situación” derivada de los aranceles. La respuesta australiana sigue a otras interrupciones anunciadas por empresas de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, India y Nueva Zelanda. Foto Australia Post