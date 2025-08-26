Economía
Australia frena envíos a dos países por tarifas
Foto
▲ El servicio postal de Australia suspendió “hasta nuevo aviso” la mayoría de los envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, señalando la “compleja y cambiante situación” derivada de los aranceles. La respuesta australiana sigue a otras interrupciones anunciadas por empresas de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, India y Nueva Zelanda.Foto Australia Post
Periódico La Jornada
Martes 26 de agosto de 2025, p. 19
