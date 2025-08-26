Reuters

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 19

Donald Trump anunció ayer que cerrará acuerdos con otras empresas similares al que anunció la semana pasada con Intel. “Haré acuerdos como ése por nuestro país todo el día”, declaró el presidente de Estados Unidos en una publicación en Truth Social.

“Me encanta ver cómo sube el precio de sus acciones, haciendo que Estados Unidos sea cada vez más rico”, añadió.

En el mismo sentido, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró que el gobierno federal podría tomar participaciones en otras empresas estadunidenses de semiconductores o incluso trasladarse a otras industrias.

El director del Consejo Económico Nacional explicó a CNBC que el dinero de la ley Chips está saliendo según lo previsto, hablando sobre el acuerdo con Intel.

Trump afirmó en la publicación que ayudaría a las empresas a cerrar acuerdos “lucrativos” similares, pero no dio más detalles.

El acuerdo con Intel garantizará que el fabricante de chips reciba aproximadamente 10 mil millones de dólares en fondos para construir o ampliar fábricas en el país.

Según el acuerdo, Estados Unidos adquirirá una participación de 9.9 por ciento por 8 mil 900 millones de dólares, o 20.47 por acción, lo que representa un descuento de alrededor de 4 dólares respecto al precio de cierre de los títulos de Intel (24.80), el viernes.

La compra de las 433.3 millones de acciones será con fondos provenientes de los 5 mil 700 millones de dólares en subvenciones pendientes de la ley Chips de la era del ex presidente Joe Biden y de los 3 mil 200 otorgados a Intel para el programa Secure Enclave, también otorgados en el mandato del predecesor de Trump.