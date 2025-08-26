Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 18

Durante julio, la producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) promedió un millón 633 mil barriles diarios.

Esta cifra es 6.5 por ciento más baja si se compara con la reportada con la del mismo mes del año pasado, cuando el promedio fue de un millón 755 mil barriles diarios.

La empresa productiva del Estado dio a conocer ayer sus estadísticas correspondientes al séptimo mes del año.

Al incluir a sus socios comerciales, la producción de Pemex durante julio promedió un millón 648 mil barriles diarios, mientras hace un año era de un millón 772 mil barriles, lo que supone una disminución de 6.9 por ciento.

En el acumulado de enero a julio, la producción promedio de crudo de Pemex por sí sola promedió un millón 609 mil barriles diarios.

Esta cifra es 9.5 por ciento más baja si se considera que en los primeros siete meses del año previo el promedio era de un millón 779 mil barriles diarios.

Al incluir a sus socios comerciales, la producción acumulada fue de un millón 627 mil barriles diarios de crudo, una caída 9.4 por ciento si se considera que entre enero y julio de 2024 el promedio era de un millón 797 mil barriles diarios.

El 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex, que anteriormente se conocía como el Plan de Negocios.

Con dicha Estrategia, el gobierno federal busca garantizar la viabilidad financiera de la empresa productiva del Estado para la próxima década y fortalecer su papel como pilar energético del país.