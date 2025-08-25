▲ Cosecha de trigo en una granja en Ergún, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China. Foto Xinhua

Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 17

Pekín. El proteccionismo estadunidense está socavando la cooperación agrícola con China, declaró el embajador de Pekín en Washington, y advirtió que los agricultores no deben cargar con el precio de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

“Este proteccionismo rampante ensombrece la cooperación agrícola China-Estados Unidos”, dijo Xie Feng, según la transcripción de un discurso publicado por la embajada china el sábado.

La agricultura es un importante punto de discordia entre China y Estados Unidos, en medio de la guerra arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump.

China aplicó en marzo gravámenes de hasta 15 por ciento a productos alimentarios estadunidenses por valor de 21 mil millones de dólares en represalia por los aranceles generalizados de Estados Unidos.