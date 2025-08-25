Lunes 25 de agosto de 2025, p. 17
Pekín. El proteccionismo estadunidense está socavando la cooperación agrícola con China, declaró el embajador de Pekín en Washington, y advirtió que los agricultores no deben cargar con el precio de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.
“Este proteccionismo rampante ensombrece la cooperación agrícola China-Estados Unidos”, dijo Xie Feng, según la transcripción de un discurso publicado por la embajada china el sábado.
La agricultura es un importante punto de discordia entre China y Estados Unidos, en medio de la guerra arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump.
China aplicó en marzo gravámenes de hasta 15 por ciento a productos alimentarios estadunidenses por valor de 21 mil millones de dólares en represalia por los aranceles generalizados de Estados Unidos.
Washington y Pekín pactaron este mes una tregua de 90 días para evitar aranceles mutuos de tres dígitos.
En este contexto, las exportaciones agrícolas estadunidenses a China cayeron 53 por ciento en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2024 (las de soya cayeron 51 por ciento), dijo Xie en el discurso pronunciado el viernes en una reunión de la industria de la soya en Washington.
“Los agricultores estadunidenses, al igual que sus homólogos chinos, son trabajadores y humildes –afirmó–. La agricultura no debe ser secuestrada por la política y los productores no deben pagar el precio de una guerra comercial”.