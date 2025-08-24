Alejandro Alegría

Domingo 24 de agosto de 2025

La Secretaría de Economía (SE) anunció que está trabajando en propuestas integrales para beneficiar al sector azucarero del país que vive una de sus peores crisis en 20 años, lo cual incluye el combate al contrabando técnico de edulcorantes.

La dependencia indicó que mantiene el diálogo con los distintos actores de la cadena productiva de esta agroindustria con el fin de atender las distintas problemáticas que atraviesa (https://tinyurl.com/mrmdtyjj).

“Como producto de estas mesas de trabajo, se están elaborando propuestas integrales en beneficio del sector, entre ellas aquellas que buscan combatir el contrabando y prácticas que afectan la competitividad de la producción nacional”, indicó.

De acuerdo con los actores de la agroindustria, por puertos y fronteras se introducen al país “preparaciones alimenticias”, las cuales son 95 por ciento azúcar, y el resto carbón activado, maltodextrina o harina. Estas mezclas no pagan el arancel correspondiente, sino uno menor. Esta situación ha sido reconocida por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pero asegura que se está combatiendo.