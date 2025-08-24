Domingo 24 de agosto de 2025, p. 13
La Secretaría de Economía (SE) anunció que está trabajando en propuestas integrales para beneficiar al sector azucarero del país que vive una de sus peores crisis en 20 años, lo cual incluye el combate al contrabando técnico de edulcorantes.
La dependencia indicó que mantiene el diálogo con los distintos actores de la cadena productiva de esta agroindustria con el fin de atender las distintas problemáticas que atraviesa (https://tinyurl.com/mrmdtyjj).
“Como producto de estas mesas de trabajo, se están elaborando propuestas integrales en beneficio del sector, entre ellas aquellas que buscan combatir el contrabando y prácticas que afectan la competitividad de la producción nacional”, indicó.
De acuerdo con los actores de la agroindustria, por puertos y fronteras se introducen al país “preparaciones alimenticias”, las cuales son 95 por ciento azúcar, y el resto carbón activado, maltodextrina o harina. Estas mezclas no pagan el arancel correspondiente, sino uno menor. Esta situación ha sido reconocida por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pero asegura que se está combatiendo.
Diversos integrantes de esta agroindustria, como la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, han expresado que desde el año pasado el mercado interno se ha “inundado” de azúcar importada.
La SE rechazó que existan cupos de importación vigentes, pues no ha emitido ni autorizado permisos de importación de azúcar al amparo de cupos.
“Las importaciones de azúcar cumplen con el marco legal aplicable. Toda el azúcar que ingresa al territorio nacional paga el arancel correspondiente establecido en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, subrayó.
“La SE refrenda su compromiso de mantener un diálogo abierto, respetuoso y constructivo con los sectores productivos del país, privilegiando siempre el desarrollo sostenible y la competitividad de la economía nacional”, indicó.