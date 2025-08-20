▲ Un mediodía de enero: Antología poética (1998-2018), de María del Socorro Soto Alanís, se presentará hoy en el aula magna de la Feria del Libro de la UACM. Foto Cortesía de la autora

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 4

En el cauce de dos décadas de escritura, la poeta María del Socorro Soto Alanís (Durango, 1956) reúne su voz en Un mediodía de enero: Antología poética (1998-2018), publicado por Verso Destierro, la Universidad Juárez del Estado de Durango y el municipio de Durango.

El volumen, que se presentará hoy a las 18 horas en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en el plantel Del Valle, contiene casi un centenar de poemas seleccionados por la autora junto con los trovadores Adriana Tafoya y Carlos Yescas.

Salto al vacío

“Decidí hacer una recopilación de lo mejor de mis libros anteriores; fue como dar un salto al vacío, pero acompañado por dos cómplices que me ayudaron a discernir cuáles eran las piezas capaces de resistir el paso del tiempo”, señaló la autora en entrevista con La Jornada.

Ingeniera de formación y con estudios en ciencias sociales, filosofía, historia del arte y de género, la poeta se reconoce como una voz norteña que escribe desde el desierto y la memoria de un territorio árido, “siempre convocada por la nostalgia del agua”.

En sus páginas se cruzan lo íntimo y lo político. “Escribo de lo que amo y de lo que sufro, pero también levanto la palabra ante la injusticia; cuando el discurso político se vacía, la poesía debe decir lo que otros callan”, añadió.